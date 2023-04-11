Канада передасть Україні десятки тисяч одиниць стрілецької зброї та мільйон набоїв. Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, зі складів збройних сил Канади до України буде надіслано наступальні гвинтівки, автоматичну зброю та мільйон набоїв.

Окрім цього Канада оголосила про розширення санкцій проти Росії, додавши до санкційного переліку 14 фізичних та 44 юридичних осіб. Також під канадські санкції потрапили дев'ять білоруських фінансових компаній.

Раніше Данія оголосила про те, що готова передати Україні 100 танків Leopard-1. Поставки почнуться з літа 2023 року, а з травня Україна зможе отримати від Данії ще гаубиці Caesar.

Вже в травні Україна може отримати від Данії 19 артилерійських установок Caesar.