Німеччина, Польща та Україна підписали угоду про створення центру з ремонту танків Leopard 2, пошкоджених у боях із російськими окупантами, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за підсумками зустрічі «танкової коаліції» на одинадцятому саміті контактної групи з оборони України «Рамштайн».

«Сьогодні ми підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Leopard-2. Це сприятиме зміцненню нашої співпраці та посиленню можливостей українських захисників», – написав він у Twitter у п’ятницю, 21 квітня.

Резніков констатував, що «броньований кулак», сформований спільними зусиллями, зупинить агресію терористичного режиму проти Європи та всього вільного світу.

«Українські солдати вміють захищати свою країну. Сучасні західні технології призведуть до поразки Москви. Чим швидше це станеться, тим швидше настане мир», – наголосив міністр оборони України.

A "tank coalition" meeting was held.



I am grateful to my German and Polish colleagues, Boris #Pistorius and @mblaszczak, for their unwavering support for Ukraine.

Today, we signed the Letter of Intent for establishment of a Maintenance and Service Center in Poland for Leopard 2… pic.twitter.com/hrFrrUvN9m — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує агенція Reuters, уточнив, що база з ремонту танків Leopard 2 у Польщі може запрацювати вже до кінця травня. Витрати на її фінансування становитимуть від 150 до 200 млн євро на рік.

Нагадаємо, раніше в Польщі відкрили центр з ремонту танків Т-64 Збройних сил України.