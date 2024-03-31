Керівник німецького дочірнього підрозділу виробника ракет Taurus, європейського концерну Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA), Томас Готтшильд заявив про призупинення виробництва ракет у зв'язку з відсутністю замовлень. Про це він розповів у інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine у суботу, 30 березня.

За словами Томаса Готтшильда, відповідно до чинного законодавства Німеччини, оборонна промисловість не має права виробляти запаси без замовлень, а замовлень на Taurus не було.Томас Готшильд також наголосив, що для поновлення виробництва ракет знадобиться певний час. Це пов’язано із тим, що постачальники сировини у таких випадках також припиняють виробництво.

«Наші постачальники, які є малими та середніми підприємствами, у таких випадках припиняють виробництво. Вони часто не можуть дозволити собі фінансово підтримувати виробничі лінії у робочому стані. Тому, якщо ми отримаємо нові замовлення на Taurus, нашим постачальникам спочатку доведеться переладнатися і, наприклад, забезпечити себе необхідною сировиною», – сказав Томас Готшильд.

За його словами, після отримання замовлення виконувати постачання у дуже короткий строк неможливо. Також Томас Готшильд наголосив, що «оборонна промисловість потребує довгострокових замовлень».

Крім того, Томас Готшильд погодився, що ракети Taurus можуть бути корисними для українців у боротьбі з логістичними ланцюжками та стратегічними об’єктами росіян, адже можуть вразити цілі на відстані понад 500 кілометрів. Одна із особливостей цих ракет – здатність літати дуже низько, завдяки чому її не помічають радари чи інші засоби розвідки.

«З погляду українців, Taurus міг би стати важливим додатковим компонентом у поточній ситуації. Але повторюся: у наші обов’язки не входить ухвалення рішення про постачання в Україну Taurus. Це політичне рішення», – підкреслив Томас Готшильд.

Зазначимо, що ракета Taurus є німецьким аналогом британської Storm Shadow. Десять років тому для німецької армії було закуплено 600 цих ракет. Водночас лише 150 з них залишаються боєготовими.