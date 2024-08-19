Данія дозволила ЗСУ завдавати ударів по Росії своєю зброєю
Підтримка України Данією залишається незмінною попри наступ ЗСУ у Курській області
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Україна може використовувати надану його країною зброю на території Росії, оскільки самооборона цілком може мати в собі входження на територію держави-агресора. Про це він заявив у понеділок, 19 серпня, коментуючи прорив ЗСУ в Курській області, пише DR.
«Захист себе цілком може включати вторгнення на територію агресора. Якщо в межах цього ви переслідуєте інфраструктуру чи військові об'єкти нападника, то це цілком у рамках правил війни», – сказав він.
Міністр зауважив, що «не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна застосовувати лише на території України».
«Ви не можете дозволити собі сказати Україні, що вона не повинна переходити кордон і перерізати ланцюжки постачань», – заявив глава МЗС і підкреслив, що український наступ є частиною оборонної операції.
Нагадаємо, що уряд Данії у понеділок, 19 серпня, анонсував новий пакет допомоги українським військовим на суму близько 116 млн доларів США.