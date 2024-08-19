Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що Україна може використовувати надану його країною зброю на території Росії, оскільки самооборона цілком може мати в собі входження на територію держави-агресора. Про це він заявив у понеділок, 19 серпня, коментуючи прорив ЗСУ в Курській області, пише DR.

«Захист себе цілком може включати вторгнення на територію агресора. Якщо в межах цього ви переслідуєте інфраструктуру чи військові об'єкти нападника, то це цілком у рамках правил війни», – сказав він.

Міністр зауважив, що «не можна встановити обмеження, згідно з яким зброю можна застосовувати лише на території України».

«Ви не можете дозволити собі сказати Україні, що вона не повинна переходити кордон і перерізати ланцюжки постачань», – заявив глава МЗС і підкреслив, що український наступ є частиною оборонної операції.

Нагадаємо, що уряд Данії у понеділок, 19 серпня, анонсував новий пакет допомоги українським військовим на суму близько 116 млн доларів США.