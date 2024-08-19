Данія виділила для України ще понад 104 млн євро

Уряд Данії виділив двадцятий пакет допомоги Україні на суму 783 млн данських крон (понад 104 млн євро). Гроші спрямують на закупівлю нової військової техніки через український оборонно-промисловий комплекс. Про це у понеділок, 19 серпня, повідомили на сайті уряду Данії.

«Путін продовжує жорстокі та криваві напади на українців. Вкрай важливо, щоб Данія продовжувала підтримувати Україну, щоб вони могли захистити себе. Цей двадцятий пакет військової підтримки був складений на основі побажань і потреб України, та повинен підтримувати Україну як у короткостроковій перспективі, так і в найближчі роки», – цитує пресслужба уряду міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У новому пакеті передбачено 300 млн крон (понад 35 млн євро) у 2024 році – це фінансові внески, зокрема для української оборонної промисловості. Також додатково виділили 112 млн крон (понад 13 млн євро) їх спрямують на фінансування закупівель через українські оборонні підприємства. Йдеться, зокрема, про військову техніку. В уряді Данії наголосили, що з міркувань безпеки не розкриватимуть повний зміст пакета військової допомоги.

«Данія є і залишиться серед найбільших прихильників України. Ми постійно показували, що там, де є бажання, є і шлях, і Данія встановила міжнародний стандарт підтримки України», – підсумував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, наприкінці травня 2024 року міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що країна не буде обмежувати Україну у використанні наданих їй винищувачів F-16.