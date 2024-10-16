Байден повідомив про новий оборонний пакет для підтримки України

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 425 млн доларів. Про це повідомили у пресслужбі Білого дому у середу, 16 жовтня.

Про надання пакета військової допомоги американський президент повідомив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським. Під час розмови лідери країн також обговорили «план перемоги» України.

Оборонний пакет включатиме додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу «повітря-земля», бронетехніку та критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України.

«У найближчі місяці Сполучені Штати нададуть Україні ряд додаткових можливостей, включаючи сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати Збройні сили України», – повідомили у пресслужбі Білого дому.

У пресслужбі Білого дому додали, що Володимир Зеленський поінформував Джо Байдена про свій план досягнення перемоги України над Росією. Президенти доручили своїм командам провести консультації щодо наступних кроків у боротьбі проти Росії.

Що увійде до пакета допомоги від США: детальний список

За даними Пентагону, оборонний пакет для України включатиме:

боєприпаси для NASAMS;

ракети RIM-7 та засоби ППО;

зенітні ракети Stinger;

боєприпаси для систем HIMARS;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

артилерійські боєприпаси 155-мм та 105-мм;

ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

транспортні засоби HMMWV;

стрілецьку зброю та боєприпаси;

гранати, тепловізори та тренувальне обладнання;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запасні частини, допоміжне обладнання, а також інші послуги, навчання бійців та транспортування озброєння.

Зазначається, що в листопаді 2024 року Джо Байден проведе онлайн-зустріч з лідерами контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», де координуватиме з міжнародними партнерами питання додаткової допомоги для України. Нагадаємо, на початку жовтня через масштабний ураган «Мілтон» у США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини, де мав очолити засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» та озвучити рішення щодо «плану перемоги» України.