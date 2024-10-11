Ініціативу AGRI-Ukraine реалізують з липня 2022 року

Агентство США з міжнародного розвитку розширює підтримку українських фермерів й додатково виділяє майже 1,75 млрд доларів інвестицій. Про це 10 жовтня повідомила пресслужба USAID.

Гроші для додаткових інвестицій в аграрний сектор України отримають від дев’яти нових партнерів з приватного сектору, міжнародних фінансових установ та інших донорів, серед яких:

Астарта,

BEST Leasing,

Креді Агріколь Банк,

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку,

Міжнародна фінансова корпорація,

Управління Державного департаменту США з вилучення та протидії озброєнням.

AGRI-Ukraine: що відомо про ініціативу

Ініціативу стійкості сільського господарства в Україні реалізує USAID з липня 2022 року. Її започаткували для пом’якшення глобальної продовольчої кризи, що загострилася через війну Росії проти України.

AGRI-Україна спрямована на негайне зміцнення стійкості українського аграрного експорту, підтримку українських фермерів та зменшення глобальної продовольчої небезпеки. Загальна сума, залучена в рамках ініціативи, перевищила 2,26 млрд доларів у формі інвестицій приватного сектору та партнерів. Зокрема, допомогли понад 15 тисячам українських фермерів отримати насіння, добрива, засоби захисту рослин, зберігання та фінансування для вирощування своїх врожаїв.

Нагадаємо, 2 жовтня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення допомоги для України на понад 1 млрд доларів. Йдеться про гроші, які підуть на підтримку енергетики та гуманітарну допомогу.