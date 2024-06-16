Українських аграріїв на рік бронюватимуть від мобілізації
Бронювання працівників агросектору має створити умови для безпечного збору врожаю
Працівники аграрної сфери отримають річну бронь від мобілізації, щоб створити умови для безпечного збору врожаю. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на виступ в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького під час Black Sea Security Forum у суботу, 15 червня.
За словами Висоцького, задля безпечної діяльності аграріїв у відомстві ухвалили декілька рішень щодо мобілізації.
«Перше — це автоматично пролонговані чинні бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових», — зазначив Тарас Висоцький.
Загальна норма бронювання, за словами міністра, до 50%, але для низки спеціальностей (трактористи, агрономи, ветеринари) можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення заброньованих працівників.
До слова, у червні Кабінет міністрів продовжив ще на два місяці відстрочку від призову, яку видають за рішенням Міністерства економіки. Також уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики.