Найбільше в агросекторі потребують трактористів, машиністів, інженерів елеваторного обладнання

Працівники аграрної сфери отримають річну бронь від мобілізації, щоб створити умови для безпечного збору врожаю. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на виступ в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького під час Black Sea Security Forum у суботу, 15 червня.

За словами Висоцького, задля безпечної діяльності аграріїв у відомстві ухвалили декілька рішень щодо мобілізації.

«Перше — це автоматично пролонговані чинні бронювання на три місяці без необхідності подавання жодного пакета документів. Друге — подальше бронювання буде надаватись на 12 місяців, до цього було шість. Третє, по певних професіях, наприклад, трактористи, агрономи, ветеринарні лікарі, є можливість бронювати ту кількість працівників, яка критично необхідна, при цьому отримуючи погодження від військових», — зазначив Тарас Висоцький.

Загальна норма бронювання, за словами міністра, до 50%, але для низки спеціальностей (трактористи, агрономи, ветеринари) можна подати клопотання з обґрунтуванням щодо збільшення заброньованих працівників.

До слова, у червні Кабінет міністрів продовжив ще на два місяці відстрочку від призову, яку видають за рішенням Міністерства економіки. Також уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики.