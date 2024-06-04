Бронювання від призиву автоматично продовжується ще на 2 місяці

Кабінет міністрів продовжив ще на два місяці відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у вівторок, 4 червня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, внесено зміну до постанови «Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації».

«Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки, що не закінчилися на день ухвалення постанови, автоматично на три місяці, замість одного місяця, як було передбачено раніше», – ідеться в повідомленні.

Таким чином, бронювання автоматично продовжується ще на два місяці для тих, у кого не закінчився її строк на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Які варіанти економічного бронювання в Україні обговорюються

У Верховній Раді розглядають два варіанти економічного бронювання працівників:

сплата податку від зарплати щонайменше в 30-35 тис. грн. За такої зарплати податкові відрахування працівника і роботодавця складуть до 18 тис. грн.

квотне бронювання від мобілізації. Керівник повинен вносити за свого підлеглого 20 тис. грн доплати щомісяця. Це мінімальна заробітна плата військового в Україні.

Повідомлялось, що додаткові надходження від економічного бронювання працівників, які можна буде закумулювати для бюджету, можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

До слова, як повідомляло Мінцифри, на порталі «Дія» з’явиться функція електронного бронювання працівників від призову на військову службу. Кабмін має оприлюднити постанову щодо механізму бронювання співробітників через портал найближчим часом.