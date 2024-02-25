Усі програми USAID нині під загрозою через відсутність фінансування з Конгресу США

Проекти, які реалізовувало американське Агентство з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, опинилися під загрозою через труднощі зі схваленням Конгресом США додаткової допомоги для України. Про це заявила адміністраторка Агентства Саманта Пауер, пише «Голос Америки» ввечері у суботу, 24 лютого.

Як повідомляється, USAID зробило довгострокові інвестиції, «які ще довгий час приноситимуть дивіденди», зокрема, в інтеграцію українських залізниць у європейську систему та сільське господарство, щоб українські фермери могли продовжити працювати, попри руйнування, яких завдають їм постійні російській обстріли.

Проте усі програми USAID нині під загрозою. Це пов’язане з відсутністю фінансування з боку Конгресу США.

«Це все – в інтересах України та в інтересах США, тому що з часом це означатиме менше прямої бюджетної підтримки, більше податкових надходжень, і це в інтересах США, тому що справді вразливим країнам потрібно буде менше гуманітарної допомоги», – пояснила вона.

Пауер також зауважила, що загроза нависла і над гуманітарними програмами в Україні, що спрямовані на найвразливіші групи населення – людей, які втратили своє житло, жінок з дітьми та осіб, що страждають від посттравматичних розладів. Разом з тим, вона наголосила, що в обох палатах Конгресу є «велика більшість», яка готова підтримати додаткове фінансування для України.

Зауважимо, що згідно з даними Агентства, від початку широкомасштабної війни 24 лютого 2022 року, USAID надало 9,88 млрд доларів на програми розвитку та гуманітарну допомогу. Серед першочергових агентство виокремлює такі питання, як протидія впливу російської агресії, сприяння економічному розвитку та енергетичній незалежності країни та антикорупційну діяльність.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Однак Палата представників США, яка повинна затвердити законопроект пішла на канікули, не розглянувши законопроект про допомогу Україні. Очікується, що до нього парламентарі повернуться на початку березня.