Джо Байден відклав поїздку до Німеччини

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав заплановані поїздки до Німеччини та Анґоли через ураган «Мілтон». Про це у вівторок, 8 жовтня, повідомили у Білому домі.

«Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану “Мілтон”, президент Байден відкладає свою поїздку до Німеччини та Анґоли, щоб спостерігати за підготовкою до урагану та реагувати на нього, на додаток до поточних заходів, які вживаються для ліквідації наслідків урагану “Хелен” на південному сході країни», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що 7 жовтня прессекретарка президента США повідомляла, що попри стурбованість наближенням урагану «Мілтон», Джо Байден планує поїздку до Німеччини, передає «Судовий репортер».

Зазначимо, Джо Байден мав перебувати у Німеччині з 10 по 13 жовтня. Він планував зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. 12 жовтня він мав очолити засідання контактної групи у форматі «Рамштайн». Крім того, на засіданні у форматі «Рамштайн» Володимир Зеленський має представити План перемоги всім партнерам.

Раніше Володимир Зеленський представив План перемоги чинному президенту США Джо Байдену та обом кандидатам на посаду – Камалі Гарріс та Дональду Трампу. Прессекретар президента України повідомляв, що 12 жовтня на засіданні у форматі «Рамштайн» Джо Байден планує озвучити перші рішення щодо Плану перемоги Володимира Зеленського.

Що відомо про урагани у США

За прогнозами синоптиків, ураган «Мілтон» накриє штат Флориду ввечері середи, 9 жовтня, повідомляє CNN. Наразі у регіоні евакуюють людей, які проживають поблизу узбережжя, а також тих, хто мешкає у мобільних будинках. Крім того, 8 та 9 жовтня у Флориді не працюватимуть аеропорти.

26 вересня штат Флориду накрив ураган «Хелен». Внаслідок стихії понад мільйон споживачів залишились без електроенергії. Крім того, щонайменше 200 людей загинули. Наразі рятувальники продовжують пошукові операції та усувають наслідки стихії.

Згідно з повідомленням американського Національного центру спостереження за ураганами, швидкість вітру урагану «Мілтон» менша, ніж урагану «Хелен», але він також становить серйозну небезпеку.