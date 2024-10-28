Внаслідок атаки БпЛА у Воронезькій області загорівся Аннінський спиртовий завод

Невідомі ударні дрони атакували територію Воронезької області Росії ввечері 27 жовтня – під удар потрапили два спиртзаводи в регіоні. Попри заяви місцевої влади про збиття безпілотників у російських Telegram-каналах публікують відео та світлини з пожежею на підприємстві.

Губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв заявив, що регіон атакували безпілотники. За його словами, російська ППО начебто знищила приблизно 10 дронів. Втім, Гусєв також повідомив про пошкодження на щонайменше двох промислових підприємствах – губернатор заявив, що нібито один зі збитих БпЛА спричинив пожежу на одному з них.

Хоч росіянин не уточнив, де саме є пошкодження внаслідок атаки, у соцмережах та російських Telegram-каналах поширили фото та відео із загоряннями на Аннінському спиртовому заводі, розташованому у селі Анна Воронезької області. Також російські канали повідомили про вибухи у місті Новохоперськ тієї ж області, де розташований спиртзавод «Етанол спирт».

Обидва населених пункти розташовані на схід від Воронежа та за 200 км від українсько-російського кордону. До слова, Аннінський спиртзавод розташований поруч із нафтобазою ТОВ «Аннанєфтєпродукт», яку вже атакували дрони на початку жовтня.

Зазначимо, про влучання на території спиртзаводів російське міністерство оборони офіційно не повідомляло. Втім, у Міноборони заявили про начебто збиття 21 БпЛА над Бєлгородською, Брянською, Воронезькою та Курською областями. В атаці росіяни традиційно звинуватили українців. У Генштабі нічну атаку на Росію наразі не коментували.