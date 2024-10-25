Комплекс «Бук-М3» забезпечував прикриття ворожих наземних військ від української авіації

У ніч на 25 жовтня Сили оборони знищили російську радіолокаційну станцію зенітно-ракетного комплексу «Бук-М2» та уразили «Бук-М3». Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та знищили радіолокаційну станцію підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК «Бук-М2» ворога. Цілі перебували на окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Як ворог використовує «Бук-М3»

ЗРК «Бук-М3» – комплекс протиповітряної оборони середньої дальності, який використовують сухопутні війська. Призначений для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують, обстрілу радіоконтрастних наземних цілей і ураження надводних цілей в умовах інтенсивної протидії як вогневої, так і радіоелектронної. Розробка ЗРК в Росії почалася у 2007 році, а до Збройних сил РФ він надійшов у 2016 році.

Характерною особливістю цього комплексу є нові зенітні ракети, що зберігаються у герметичних транспортно-пускових контейнерах циліндричної форми. Нові ракети комплексу значно розширили його потенціал, забезпечуючи перехоплення аеродинамічних цілей на відстані до 70 км та висоті до 35 тис. метрів, зазначає портал «Мілітарний».

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс ППО «Бук-М3», що був розташований приблизно за 60 км від лінії бойового зіткнення. Його вартість становить від 40 до 50 млн доларів.