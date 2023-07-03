Ліквідований окупант був командиром одного із загонів спецпідрозділу «Ахмат»

Українські військові ліквідували командира одного із загонів спецпідрозділу «Ахмат» полковника Євгєнія «Большого» Пісарєнка. Про це 3 липня повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Він не уточнив деталей ліквідації окупанта. Натомість російські ЗМІ пишуть, що «Большой», який добровільно вирішив взяти участь у вторгненні в Україну, загинув «під час виконання бойового завдання».

В «Ахматі» він був командиром одного із загонів спецпідрозділу. До цього служив у Ставрополі, у місцевому ОМОНі, де й отримав звання полковника.

До слова, на початку червня Збройні Сили України вдарили в район зосередження бойовиків підрозділу «Ахмат». Вони були помічені у південно-західній частині Донецька. Там найманці Размана Кадирова займались пограбуванням місцевих жителів, а також знімали «відеопостанови» про нібито участь у боях. Тоді було знищено 56 підлеглих Кадирова.