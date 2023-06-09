Збройні Сили України вдарили в район зосередження бойовиків підрозділу «Ахмат» у тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що «Ахмат» був помічений у південно-західній частині Донецька. Там найманці Размана Кадирова займались пограбуванням місцевих жителів, а також знімали «відеопостанови» про нібито участь у боях.

Зазначається, що ще 6 червня Сили оборони вдарили по бойовиках у тренувальному таборі. Тепер успішність удару вдалось офіційно підтвердити – знищено 56 підлеглих Кадирова, санітарні втрати уточнюються.

Раніше стало відомо, що російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чечні Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил ПВК «Вагнера» з Бахмута.