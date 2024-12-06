Диверсію провели в районі населеного пункту Чехов

На ключовій залізничній магістралі між Москвою та Курськом агент партизанського руху спалив релейну шафу, порушивши логістику російських військових. Про це у п’ятницю, 6 грудня, повідомили на сторінці руху «Атеш».

У ніч з 5 на 6 грудня представник українського партизанського руху спалив релейну шафу в районі населеного пункту Чехов. Диверсія на ключовій залізничній магістралі, що з'єднує Москву з Курською областю, порушила логістику росіян. Зокрема, завдяки успішній операції затримано постачання палива та військової техніки, призначених для армії Росії.

Фото руху «Атеш» . На знімку позначено місце підпалу релейної шафи біля Чехова

«Ми присвячуємо цю операцію всім нашим прихильникам і, користуючись нагодою, вітаємо всіх із Днем ЗСУ та Днем святого Миколая! Ми продовжуємо працювати на всіх напрямках, завдаючи ударів по тилах ворога. Кожен наш крок наближає нашу спільну перемогу над путінським режимом», – додали у дописі.

Нагадаємо, 17 листопада партизани порушили постачання військової техніки та палива росіян в Запорізькій області, підірвавши важливий залізничний об'єкт біля Урожайного Токмацького району.