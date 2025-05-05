Група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади НГУ «Спартан» провела блискавичну операцію

Група швидкого реагування бригади «Спартан» вибила росіян із позиції на Покровському напрямку. Про це у неділю, 4 травня, повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

Група швидкого реагування 4-го батальйону 3-ї бригади НГУ «Спартан» провела блискавичну операцію на Покровському напрямку. Військовим вдалося відбити у російської армії позицію.



«Воїни увірвалися на територію, яку контролював ворог, та відбили позицію. Бійці десантувалися з БТР, який згодом підтримав вогнем злагоджені дії піхоти», – йдеться у дописі.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом тривалого часу на фронті Покровський напрямок залишається найважчим. Протягом неділі, 4 травня, захисники тут зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Богданівка.

Нагадаємо, 3 травня стало відомо, що українські спецпризначенці на одному із ключових напрямків фронту знищили російську гаубицю Д-20 за допомогою дрону-камікадзе.

30 квітня повідомляли, що аеророзвідка бригади «Скіф» з Нацгвардії виявила, а екіпажі розвідувальних та ударних БпЛА знищили мобільний комплекс пеленгації окупантів «Борщовик».