Українські військові відбивають штурми та атаки росіян

Російські війська продовжують штурми та обстріли на низці відтинків фронту попри оголошене Кремлем перемир’я до дня перемоги. Про це у четвер, 8 травня, повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, 8 травня на низці відтинків фронту, зокрема на Покровському, Торецькому, Лиманському, Вовчанському, Краматорському та Новопавлівському напрямках, продовжилися штурми та атаки росіян. Втім ворожа армія була менш активна, на деяких напрямках зранку зіткнень не фіксували.

«Були штурмові дії від опівночі, коли вони начебто оголосили перемир'я, на Лиманському напрямку, на Вовчанському, безпосередньо в місті Вовчанськ, на Краматорському напрямку – в Часовому Яру, на Торецькому напрямку в місті Торецьк та в Щербинці, на Покровському напрямку – активне намагання просуватися по всьому фронту. І те саме на Новопавлівському. Тому казати про те, що вони самі проголосили якесь перемир'я, як ми бачимо, його не помітно на фронті, його не помітно в тилу», – заявив Трегубов.

При цьому Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших, адже там тривають оборонні бої з боку українських військ. Зокрема, російські війська намагаються проводити штурмові дії на трасі Покровськ – Костянтинівка.

«Загалом 65 бойових зіткнень – це ще не так багато, як було в деякі минулі дні, але це найінтенсивніший напрямок, найінтенсивніша ділянка фронту зараз», – додав він.

«Суспільне» із посиланням на неназваних військових з трьох підрозділів ЗСУ, що діють на Покровському напрямку та на півдні, повідомило, що ЗСУ мають розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь на російські обстріли.

«Противник порушує режими припинення вогню, який сам оголосив, на Херсонщині. Ми працюємо у відповідь» – розповіли військові одного з підрозділів.

Нагадаємо, 28 квітня російський президент Владімір Путін заявив, що оголошує нове перемир’я у російсько-українській війні. За його словами, воно нібито буде встановлене з півночі 8 травня і діятиме до півночі 11 травня – на час святкування дня перемоги.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пропозицію Путіна та заявив, що вона «має несерйозний вигляд». Президент також зазначив, що Україна не зможе гарантувати безпеку для лідерів тих країн, які прибудуть на парад в Росії, приурочений до дня перемоги 9 травня.