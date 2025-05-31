Головну координацію міжнародного зв’язку взяли на себе фахівці ДСНС України

Рятувальники Львівщини допомогли розшукати і спустити з гори у Польщі травмованого туриста, який через специфіку мобільного покриття у горах додзвонився до українських спеціалістів. Поляк травмував ногу піднімаючись на гору Галич й потребував допомоги. Про це у п’ятницю, 30 травня, повідомили у ДСНС у Львівській області.

«Дані одразу передали до оперативно-координаційного центру ДСНС Львівщини. Де зв'язавшись з потерпілим оперативно зібрали усю необхідну інформацію: координати, заряд телефону, стан постраждалого. До справи долучили гірських рятувальників Львівщини, які давно і надійно співпрацюють з польськими колегами», — йдеться в повідомленні.

Головну координацію міжнародного зв’язку взяли на себе фахівці ДСНС України. Черговий у Києві разом із представником міжнародного відділу організували комунікацію з польською стороною, координували подальші дії. Долучився і директор гірських провідників «Ровінь», який передав точні координати потерпілого безпосередньо польським рятувальникам.

Польська Бескидська група GOPR отримавши всю інформацію від українських колег, знайшла туриста у важкому стані та надала першу домедичну допомогу, спустила до підніжжя гори й передала медикам.