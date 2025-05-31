Журналісти-розслідувачі видання The Kyiv Independent розкрили імена посадовців, причетних до переслідування християн різних конфесій та деномінацій в окупованому Мелітополі на Запоріжжі. Про це йдеться у документальному фільмі-розслідуванні «Не буде Бога, крім їхнього» журналіста Данила Мокрика.

З початком окупації Мелітополя у лютому 2022 року місцеві українські священники різних конфесій масово почали зазнавати репресій з боку окупаційної влади: їх незаконно затримували, обшукували, проводили допити, а згодом заборонили їхні церкви – майно розграбували, а будівлі конфіскували. Наразі у колишніх релігійних приміщеннях засідають органи російської окупаційної влади. Відомо, що кількох священнослужителів окупанти депортували або змусили виїхати під загрозою арешту, нібито звинувачуючи їх у зберіганні зброї та боєприпасів.

У травні 2023 року окупанти зрізали хрест та розмалювали будівлю церкви «Благодать». Зараз в приміщенні храму – так зване «мінкультури»

Журналісти поспілкувались з єпископом Церкви п’ятдесятників «Слово життя» Дмитром Бодю, священнослужителями баптистської церкви «Благодать» – пресвітером Михайлом Брициним і пастором Ігорем Іващуком, а також священником Української греко-католицької церкви Олександром Богомазом. Священники розповіли про служіння в окупованому росіянами Мелітополі.

Також Данило Мокрик зателефонував начальнику «відділу роботи з релігійними організаціями» окупаційної адміністрації Артему Шарлаю, який у минулому був бойовиком «ДНР». Журналіст назвався представником російської православної організації, якого цікавлять місцеві посадовці, що борються із «сектами».

Саме під виглядом «боротьби із сектами» у Мелітополі заборонили низку протестантських церков, зокрема – баптистську «Благодать», п’ятдесятницьку «Слово життя» та найбільшу протестантську церкву Мелітополя – «Нове покоління». Окрім цього, окупаційна влада заборонила Українську греко-католицьку церкву.

Артем Шарлай назвав кількох співробітників свого відділу по боротьбі зі «сектами». Ідеться про Андрія Зінченка – екскерівника центру «Діалог», який пов’язують з УПЦ МП. Також Шарлай згадав релігієзнавця В’ячеслава Литвиненка, який нібито «допомагає не допустити реєстрації певних структур сектантських», і керівника департаменту внутрішньої політики в окупаційній адміністрації Олександра Данилова.

Під час знімання фільму священник УГКЦ Олександр Богомаз впізнав на фото Артема Шарлая. Зі слів отця, Шарлай та ще кілька чоловіків проводили у нього обшуки 1 грудня 2022 року. Після цих обшуків Богомаза примусово видворили з Мелітополя за наказом голови окупаційної адміністрації Запоріжжя, колишнього народного депутата Євгена Балицького.

Священники, пастирі, які служили в окупованому Мелітополі, зауважують, що саме гауляйтер Балицький координує переслідування українських церков у місті.

Автор стрічки Данило Мокрик розповів, що робота над нею тривала пів року. Фільм робився передусім для західної аудиторії, тому команда вирішила зробити акцент на історії протестантів.

«Мелітополь за розвитком протестантських церков вибивається з загальної української картини. Якщо загалом по Україні протестантів десь 1,5% серед вірян, то в Мелітополі – 4,5%, тобто втричі більше. І там протестанти справді були впливовими», – цитує «Детектор медіа» Данила Мокрика.

До слова, фільм «Не буде Бога, крім їхнього» (Russia’s crackdown on Ukrainian Christians, unmasked) в англійській озвучці доступний за посиланням.