У ніч на суботу, 31 травня, у Львові троє людей отруїлися чадним газом. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«Близько 01:14 у Львові, в приватному житловому будинку на вул. Скнилівській, отруїлися ймовірно чадним газом три особи, а саме: двоє чоловіків, яким 61 і 59 років, та 58-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовали. Обставини події встановлюються.