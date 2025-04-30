Аварійна бригада служби «104» тимчасово припинила подачу газу до квартири

У середу вранці, 30 квітня, у Львові троє людей отруїлися чадним газом, серед них – дитина. Усіх госпіталізували. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент трапився у квартирі п’ятого поверху п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Стрийській, 36. Чадним газом отруїлися троє місцевих мешканців: 55-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річна дитина.

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у медичні заклади. Аварійна бригада служби «104» тимчасово припинила подачу газу до квартири. Обставини події встановлюють.