РФ випустила по Україні дві зенітні керовані ракети С-300

У ніч проти 31 травня російська армія запустила по Україні 114 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони знешкодили понад половину ворожих цілей. Про це йдеться у зведенні Повітряних сил в телеграмі.

За даними військових, російська армія випустила:

107 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Міллерова, Шаталова, Курська, Приморсько-Ахтарська, мису Чауда в окупованому Криму;

два реактивні ударні БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської області;

дві зенітні керовані ракети С-300 із Курської області;

три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із Бєлгородської області.

Росія зосередила свої удари по Харківщині, Сумщині та Донеччині.

«Станом на 08:30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 – збито вогневими засобами ураження, 30 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ», – ідеться в повідомленні.

Результати роботи ППО 31 травня (Інфографіка Повітряних сил)

Наслідки комбінованої атаки РФ 31 травня

За даними військових, ворожі засоби завдали удару по 13 локаціях в кількох регіонах країни.

Зокрема, керівник Сумської ОВА Олег Григоров розповів, що п’ять російських дронів вдарили по фермі в одному із сіл Роменської громади. Унаслідок атаки спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.

Окрім цього, окупанти вдарили по хлібовозі у Недригайлівській громаді. Постраждалому водієві надали медичну допомогу.

За попередньою інформацією, ворог вдарив двома ракетами та 13 БпЛА по сільськогосподарських підприємствах і на Тростянеччині. Унаслідок ворожих ударів згоріли приміщення підприємств, транспорт.

Уночі російська армія поцілила вісьмома БпЛА по Шевченківському та Київському районах Харкова. У місті пошкоджено два підприємства, два автомобілі та два багатоповерхові будинки. Також під дроновою атакою був Ізюм. Попередньо, зафіксовано влучання на території цивільного підприємства.

Нагадаємо, під ранок 31 травня російські війська вдарили КАБами по прифронтовому селу на Запоріжжі. Унаслідок атаки загинула дев’ятирічна дівчинка, 16-річний хлопець – у важкому стані.