Загалом під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумщини

У суботу, 31 травня, керівник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів області. Про це йдеться в дописі посадовця у фейсбук.

Евакуацію проводитимуть із таких населених пунктів Сумського району:

Горобівка (Річківська сільська громада);

Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Наразі під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області. Очільник ОВА закликав жителів згаданих прикордонних регіонів не зволікати з рішенням про евакуацію.

«Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати. Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83», – додав Григоров.

Раніше ZAXID.NET писав, що примусову евакуацію оголосили в Білопільській й Ворожбянській громадах на Сумщині.