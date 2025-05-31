На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію із ще 11 населених пунктів
Жителів Сумського району закликають негайно евакуюватись через постійні обстріли
У суботу, 31 травня, керівник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів області. Про це йдеться в дописі посадовця у фейсбук.
Евакуацію проводитимуть із таких населених пунктів Сумського району:
- Горобівка (Річківська сільська громада);
- Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
- Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
- Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
Наразі під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області. Очільник ОВА закликав жителів згаданих прикордонних регіонів не зволікати з рішенням про евакуацію.
«Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати. Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83», – додав Григоров.
Раніше ZAXID.NET писав, що примусову евакуацію оголосили в Білопільській й Ворожбянській громадах на Сумщині.