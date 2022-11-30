Росіяни намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вважають, що Росія накопичує ракети та вивчає ймовірні цілі перед новим масованим ударом. Про це повідомив представник ГУР Вадим Скибицький в ефірі телемарафону.

«По-перше, здійснюється дорозвідка тих об'єктів, по яких вже завдавалися удари. По-друге, вивчаються ті райони, цілі, по яким завдадуть удару. І третє – це підготовка, зосередження ракет, їхня підготовка до бойового застосування, що потребує часу», – пояснив Скібіцький.

За його словами, росіяни вже використовують радянські ракети, які потребують підготовки та обслуговування перед застосуванням.

Зазначимо, що росіяни здійснили вже 7 масштабних ракетних атак по енергетичній інфраструктурі: 10, 11, 17 та 31 жовтня, а також 11 та 15 листопада.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.

28 листопада у ЗСУ зазначали, що «початок нового тижня може принести нові російські ракетні атаки». Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни переконані, що Росія прагне зберегти, а не посилити, поточний темп ударів по українській критичній інфраструктурі.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.