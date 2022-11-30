Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило збільшення кількості військової авіації армії РФ на авіабазі «Енгельс» у Саратовській області, але наголосило, що ця передислокація є плановим розосередженням. Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

«Це повернення з авіаційної бази Дягілево декількох бомбардувальників, які були переміщені туди після відповідних заходів РФ по розосередженню авіації. Але ми контролюємо, скільки носіїв там знаходиться, у якому вони стані і їхню готовність до виконання завдань», – розповів Вадим Скібіцький.

За його словами, зараз ворог вивчає об'єкти, які вже атакував і вивчає нові цілі.

«Ми спостерігаємо, як тільки буде вихід додаткових сил і засобів флоту з носіями "Калібр", якщо буде зліт бомбардувальної авіації – то наше завдання своєчасно попередити», – наголосив представник ГУР.

Авіабаза у місті Енгельс Саратовської області – це найближчий до України аеродром стратегічної авіації. Там базуються такі стратегічні бомбардувальники, як Ту-160 та Ту-95МС.

23 листопада в Україні залунала повітряна тривога майже в усіх областях. Росіяни підняли вранці свою стратегічну авіацію з аеродрому «Енгельс», запустивши в радіоефір дезінформацію про навчальний політ, але згодом було зафіксовано пуски ракет з цього напрямку по території України. 28 листопада стало відомо, що росіяни перекинули на цей аеродром додаткові літаки.