Пентагон розглядає можливість передачі Україні комплексів Patriot

США розглядають можливість відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot для підтримки українських засобів ППО. Про це розповів журналістам високопоставлений представник Пентагону, пише повідомляє CNN.

Відповідаючи на запитання, чи розглядають США можливість відправки батарей Patriot саме в Україну, чиновник заявив, що «усі можливості перебувають на столі, тобто обговорюються».

«Patriot є одним із варіантів, які розглядаються. ППО України є головним пріоритетом США», – заявив чиновник.

«Ми розглядаємо всі можливості, які можуть допомогти українцям протистояти російським атакам, тому всі можливості перебувають на столі, і ми розглядаємо, що можуть зробити Сполучені Штати, що можуть зробити наші союзники і партнери, і розглядаємо комбінації можливостей, які були б корисні», – додав працівник Пентагону.

Зенітна ракетна система Patriot призначена для протидії і знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

Нагадаємо, що після падіння ракет у Польщі Німеччина запропонувала Варшаві розмістити американські комплекси Patriot, що належать ФРН, на її кордонах. 23 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та голова керівної партії Ярослав Качинський запропонували Німеччині розмістити Patriot у західній частині України.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт зазначила, що використання систем оборони НАТО за межами території Альянсу має бути узгодженим з усіма країнами-членами. Але генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що передавати Україні ті чи інші системи ППО/ПРО чи ні – вирішувати урядам країн