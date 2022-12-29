Ракета влучила в одну з кімнат у житловому будинку

Під час повітряної тривоги, що була оголошена по всій території України вранці четверга, 29 грудня, російська ракета влучила у приватний житловий будинок в Івано-Франківській області. Інформацію про влучання підтвердили в Офісі президента. Ракета не вибухнула.

«Ранок, село у Івано-Франківській області, майже за тисячу кілометрів від Росії. Прилітає ракета прямісінько в будинок, чудом не вибухає. Цинізму росіян немає меж», – написав заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Згодом голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук уточнила, що у момент влучання ракети у будинку перебували матір з дитиною. «Сьогодні ворог наніс удар по житловому будинку у нашій області, в якому проживають жінка з дитиною. На момент влучання вони знаходилися у сусідній кімнаті. На щастя, ракета не вибухнула і вони залишилися живі», – повідомила Світлана Онищук.

Вона уточнила, що станом на обідню пору у 150-метровому радіусі евакуйовані місцеві мешканці (всього 15 дворів) і на місці працюють рятувальники.

Під час повітряної тривоги у Telegram-каналах оприлюднили інформацію про вибухи в Івано-Франківську. Разом з тим мер Франківська Руслан Марцінків спростував інформацію про вибухи та влучання на території міста. Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук попросила мешканців області зберігати спокій та повідомила, що вся інформація буде опублікована згодом.

Після попадання ракети у радіусі 150 метрів евакуювали все населення (фото Світлани Онищук)

«Прикарпатці, зберігаємо спокій, не піддаємося паніці. Вся офіційна інформація згодом», – зазначила Світлана Онищук.

Наразі відомо, що ракета росіян влучила у приватний будинок у селі на Прикарпатті. Район і населений пункт, де було влучання ракети, поки не уточнюють.

Прокуратура Івано-Франківської області повідомила, що внаслідок ракетної атаки на Прикарпаття одна людина отримала поранення. «Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, а також приватний житловий будинок. За попередніми даними постраждав працівник об’єкта, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями», – повідомила прес-служба правоохоронців.

Зазначимо, у четвер, 29 грудня, росіяни влаштували чергову масштабну ракетну атаку по Україні. Повітряна тривога в більшості областей оголосили в після 05:34, а в західних областях – після 08:00. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що росіяни вранці 29 грудня випустили по Україні понад 120 ракет. Удари були зафіксовані по Києву, Львову та Харкову. ППО спрацювало в Одеській, Житомирській, Сумській областях.