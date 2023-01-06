Вікно, крізь яке влетіла у будинок російська ракета

Будинок на Івано-Франківщині, у який напередодні Нового року, 29 грудня, влучила російська ракета, повністю відремонтували.

Про це у п’ятницю, 6 січня, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, оприлюднивши відповідні фото.

«Це будинок в селі на Івано-Франківщині, в який 29 грудня влучила російська ракета і чудом не вибухнула. Станом на цей час наслідки усунуто, все відремонтовано. В кімнаті встановлене енергоощадне вікно, придбано нові сучасні меблі. Власниця будинку та її донечка, які дивом не постраждали, будуть в затишку та теплі», – написав Тимошенко у Telegram.

Ремонт допомогли зробити благодійники.

«Всі мають знати, що українці – люди з великими серцями, які готові прийти на допомогу! Підтримуймо один одного, тримаймося купи і обов’язково переможемо, а потім все відбудуємо, як і цю оселю», – додав чиновник.