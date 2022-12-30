Уночі над Україною збили 16 російських ударних дронів
Росія атакувала Україну з південно-східного та північного напрямків
У ніч на 30 грудня Росія запустила ударні дрони на територію Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Сили оборони збили 16 безпілотників.
Як повідомило Повітряне командування «Схід», уночі українська авіація та ракетні підрозділи спільно з протиповітряною обороною знищили 9 дронів типу Shahed і один БПЛА Merlin, які Росія запустила на територію Дніпропетровської та Запорізької областей.
Пізніше у Повітряних силах уточнили, що ворог випустив 16 дронів, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони, окупанти намагався використати русло Дніпра.
Зазначимо, що росіяни часто запускають дрони перед масованими ракетними обстрілами всієї території України, аби виявити місця розташування протиповітряної оборони. Вночі 29 грудня окупанти атакували дронами Дніпропетровську та Харківську області, а вдень запустили 69 ракет по обʼєктах житлового сектору та критичної інфраструктури.