Сили оборони збили 9 дронів типу Shahed і один БПЛА Merlin

У ніч на 30 грудня Росія запустила ударні дрони на територію Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Сили оборони збили 16 безпілотників.

Як повідомило Повітряне командування «Схід», уночі українська авіація та ракетні підрозділи спільно з протиповітряною обороною знищили 9 дронів типу Shahed і один БПЛА Merlin, які Росія запустила на територію Дніпропетровської та Запорізької областей.

Крім цього, голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що цієї ж ночі Росія запустила 5 дронів над Києвом. Усіх їх збили сили ППО. Однак один із баражуючих БПЛА зруйнував частину адмінбудівлі в Голосіївському районі та пошкодив вікна в житловому будинку.

Пізніше у Повітряних силах уточнили, що ворог випустив 16 дронів, які атакували Україну з південно-східного та північного напрямків. Для подолання системи протиповітряної оборони, окупанти намагався використати русло Дніпра.

Зазначимо, що росіяни часто запускають дрони перед масованими ракетними обстрілами всієї території України, аби виявити місця розташування протиповітряної оборони. Вночі 29 грудня окупанти атакували дронами Дніпропетровську та Харківську області, а вдень запустили 69 ракет по обʼєктах житлового сектору та критичної інфраструктури.