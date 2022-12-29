Сили ППО збили 58 ракети

У четвер, 29 грудня, росіяни здійснили чергову ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури та житловому сектору України. За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, загалом Росія випустила 70 ракет.

За його словами, Росія випустила крилаті ракети повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300. Попередньо всього по Україні випустили 70 ракет, 58 із яких збили сили ППО.

У Повітряних силах додали, що близько 7:00 ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами «Калібр» із кораблів у Чорному морі.

Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П. Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.

На східному напрямку протиповітряна оборона знищила три розвідувальні БпЛА та вертоліт Мі-8. Ще один безпілотник – «Орлан-10» знищено на Київщині.

Нагадаємо, вранці в четвер, 29 грудня, росіяни влаштували чергову масштабну ракетну атаку по Україні. В багатьох регіонах спрацювали системи протиповітряної оборони, є влучання у житловий сектор та об’єкти критичної інфраструктури.