У військових 127 окремої розвідувальної бригади, яка дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, немає бажання воювати та все частіше лунають думки про закінчення війни на будь-яких умовах. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні, 9 січня.

Як повідомляється, у російських окупантів все більше погіршується морально-психологічний стан і тому не хочуть йти воювати.

«Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголошують, що протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 17 ударів по районах зосередження ворогів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів російських загарбників.

Також наші воїни збили три гелікоптери ворога – Ка-52, Мі-24 та Мі-8, а також три розвідувальних безпілотники типу Орлан-10.

Щодо активності ворога на території Білорусі, то значна кількість озброєння та техніки, що прибуває для навчання з РФ, знята із довготривалого зберігання та потребує ремонту. Також відомо, що до робіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці.

За цими ж даними, російські війська 8 січня завдали сім ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

«Існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямку», – інформують українські військові.