Наслідки обстрілів Краматорська вночі 7 січня

Українські військові назвали «інформаційною операцією» заяву російського міноборони про те, що нічний ракетний удар по Краматорську був насправді «операцією помсти» за удар по місцю дислокації російських військових у Макіївці у новорічну ніч. Про це у коментарі «Суспільному» заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

«Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це – інформаційна операція Міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їхніх великих скупчень особового складу, їхніх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає», – сказав Череватий.

Зазначимо, що вночі 8 січня російські війська завдали 7 ракетних ударів по Краматорську. Начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко заявив, що у місті пошкоджені два заклади освіти та вісім багатоквартирних будинків, загиблих і поранених немає.

У міністерстві оборони РФ визнали завдання ракетного удару по Краматорську, назвавши його «операцією відплати» за удар по місцю дислокації російських військових у Макіївці у новорічну ніч. У російському відомстві стверджують, що викрили «пункти тимчасової дислокації українських військових» у будівлях двох гуртожитків училищ у Краматорську, і внаслідок удару нібито загинули понад 600 українських вояків.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч проти 1 січня в окупованій Макіївці унаслідок ракетного удару знищено кілька сотень мобілізованих з Самарської області РФ, які розмістилися у будівлі ПТУ. Також було знищено до десяти одиниць військової техніки ворога. За інформацією соцмереж, кількість загиблих загарбників може сягати 600 осіб.

Росія спочатку визнала загибель 63 осіб, що все одно було визнанням найбільшої одночасної втрати, а потім заявила, що загинули 89 осіб.