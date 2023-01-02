В окупованій Макіївці загинули близько 400 російських мобілізованих

Управління стратегічний комунікацій ЗСУ повідомило про близько 400 загиблих російських мобілізованих, які перебували в окупованій Макіївці на Донеччині. Подія сталася в новорічну ніч в будівлі місцевого ПТУ, де розташовувалися російські мобілізовані.

«Привіт і вітання ваті і ЧМОбікам, яких навезли до окупованої Макіївки і напхали в будівлю ПТУ-19. В результаті «необережного поводження з нагрівальними приладами», нехтуванням заходів безбеки, курінням у невстановленому місці, Санта упакував в мішки близько 400 трупів свинособак. Ще близько 300 отримали поранення різного ступеню важкості», – йдеться в повідомленні управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

В управлінні уточнили, що все відбулось в новорічну ніч.

Як передає російська редакція «Радіо Свобода», російські пропагандистські канали заявили про удар по Макіївці нібито з комплексу HIMARS. Так російський провоєнний канал «Царьград» повідомив, що у місцевих чатах кількість загиблих оцінюють «сотнями людей». Проросійський канал «Оперативные сводки» повідомив про 500 загиблих.