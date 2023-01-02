Стан будівлі ПТУ після влучання українських ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив успішне відпрацювання по місцю дислокації російських військових в окупованій Макіївці Донецької обасті у новорічну ніч. Про це він повідомив у вечірньому зведенні 2 січня станом на 18:00.

«31 грудня в районі зосередження у населеному пункті Макіївка Донецької області було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів, втрати особового складу окупантів уточнюються», – повідомив Генштаб ЗСУ.

Міноборони Росії також визнало факт ураження пункту тимчасової дислокації одного з підрозділів російських військових, однак явно применшило кількість загиблих, зазначивши, що «завдано удару шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню "HIMARS" виробництва США. В результаті ураження чотирма ракетами загинуло 63 російські військовослужбовці».

Нагадаємо, вранці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про близько 400 загиблих російських мобілізованих, які перебували у будівлі ПТУ-19 в окупованій Макіївці на Донеччині. Ще близько 300 отримали поранення різного ступеню важкості.

Щодо лінії фронту, то, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни зосереджуються на наступі на Бахмутському напрямку та намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському. Противник втрачає багато живої сили, тільки за попередню добу втрати окупантів становлять 720 осіб.

Також у Генштабі ЗСУ додали, що українська авіація протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.