Поблизу тимчасово окупованого села Чистопілля Запорізької області службовці окупаційної росгвардії розстріляли шістьох військових РФ, які запропонували здатись у полон Силам оборони України. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 8 січня.

Як розповіли у відомстві, військове керівництво росіян залучило росгвардійців для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку.

Загалом за даними Генштабу, на Запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків та всього спектру артилерії райони Дорожнянки, Чарівного, Малих Щербаків і Кам’янського Запорізької області.

Крім того, Генштаб також повідомляє, що з метою дискредитації українського військового керівництва противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.