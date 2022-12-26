Українські захисники підійшли впритул до позицій загарбників, а ті почали вилазити з окопів та з піднятими руками здаватися у полон

Штурмовики 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону на Різдво за григоріанським календарем, 25 грудня, здійснили штурм позицій росіян, знищили «чимало окупантів» і взяли в полон 10 загарбників. «Сьогодні, коли в Україні та цілому Світі святкують свято Різдва Христового, гірські штурмовики 108 ОГШБ провели штурми позицій рашистів, в результаті яких було знищено чимало окупантів та взято в полон 10 рюскіх чмонь (російських мобілізованих – ред.). 108-й ОГШБ як завжди на висоті!», – йдеться у повідомленні у Telegram-каналі батальйону. На кадрах видно, як українські захисники підійшли впритул до позицій загарбників, а ті почали вилазити з окопів та з піднятими руками здаватися у полон. Решту ворогів, які могли позалишатися у виритих на українській землі траншеях і землянках, штурмовики закидали гранатами.

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