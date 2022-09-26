Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів, що росіяни ще не отримали повісток, а вже цікавляться, як здатися в полон

Після оголошення в Росії часткової мобілізації на гарячу лінію українського центру прийому звернень щодо здачі в полон «Хочу жити» телефонують навіть ті росіяни, яких ще не мобілізували. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі національного телемарафону ввечері в понеділок, 26 вересня, пише LIGA.net.

«Дуже багато зараз звернень на гарячу лінію від новомобілізованих росіян або навіть від тих, хто ще не мобілізований. Дзвонять і кажуть: “У разі, якщо мене мобілізують, які мої дії, що я маю зробити, як правильно здатися?” Є така тенденція, коли справді мотивація, психоемоційний стан серед цієї мобілізаційної хвилі переважно вкрай низькі», – сказав Юсов.

Також, за його словами, активно телефонують кримчани. Раніше проект «Хочу жити» публікував для них алгоритм дій у разі мобілізації.

Коментуючи ситуацію з російською мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України, представник ГУР сказав, що в Донецькій та Луганській областях мобілізація «розпочалася й одразу закінчилася», бо там уже немає кого мобілізувати – з чоловіків залишилися тільки ті, хто працює на якихось підприємствах, а також хворі. Однак, за його словами, ГУР має інформацію про плани росіян щодо мобілізації на новоокупованих територіях – зокрема, на півдні. Вже зараз, за його словами, там створюються «добровольчі підрозділи», за якими насправді криється примус, тиск та тортури.

Він не виключив, що після псевдореферендумів та насильницької паспортизації окупанти можуть почати мобілізувати чоловіків і на інших тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року в Росії оголосили часткову мобілізацію: на війну проти України відправлять, за офіційною інформацією, 300 тис. резервістів, але ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що мобілізувати можуть 1,2 млн людей.

Росіяни після звернення Путіна, в якому він оголосив про мобілізацію, відразу розкупили всі квитки до Стамбула і Тбілісі й почали масово втікати до сусідніх країн – Грузії, Фінляндії, Монголії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі: цивілізоване поводження, що ніхто в Росії не дізнається, що здача в полон була добровільною, а також – що Україна знайде спосіб не відправляти полоненого в Росію у межах обміну, якщо російський солдат сам цього захоче.

Напередодні оголошення у Росії мобілізації тамтешні законодавці ввели кримінальну відповідальність за дезертирство і здачу в полон.