У понеділок, 26 вересня, у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області на сході РФ 25-річний призовник розстріляв голову призовної комісії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

25-річний чоловік впритул вистрелив у російського військкома з рушниці. Спочатку повідомлялося, що військкома було вбито, але, за останніми даними, він вижив, проте перебуває в лікарні у критичному стані.

Нападника затримано, його звуть Руслан Зінін. Відомо, що дозволу на зброю у нього не було, а його рушниця відсутня в базі. Металошукача у військкоматі немає. Документи у призовників теж ніхто не перевіряв.

За словами очевидців, перед тим, як відкрити стрілянину, Зінін сказав: «Зараз усі поїдемо додому». За попередніми даними, його збиралися «мобілізувати». Деякі російські ЗМІ пишуть, що повістки чоловік при собі не мав, але прийшов до військкомату разом з другом, якого мобілізували напередодні.

Як інформував ZAXID.NET, 21 вересня президент РФ Владімір Путін оголосив часткову мобілізацію у країні, відповідний указ вже був підписаний. Тоді російська влада заявила, що в рамках таких заходів планується призов на війну проти України ще 300 тисяч резервістів.

Проте згодом ЗМІ розсекретили сьомий пункт путінського указу, який спершу знаходився під грифом «для службового використання», та дізналися, що насправді воювати можуть відправити мільйон росіян. Після оголошення мобілізації у Росії фіксують численні випадки підпалів військкоматів і адміністративних будівель.