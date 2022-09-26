Стрілянина сталась у школі №88 міста Іжевськ

У російському Іжевську 26 вересня невідомий відкрив стрілянину в школі, внаслідок чого загинуло щонайменше 13 людей, у тому числі 5 дітей. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Стрілянина сталась у школі №88 міста Іжевськ. Чоловік був озброєний двома травматичними пістолетами, переробленими під стрілянину бойовими патронами. Зазначається, що чоловік у чорному одязі спочатку вистрілив у охоронця, а потім увірвався до класу та почав стріляти в дітей. Повідомляється, що директорка школи встигла сховатися з пораненою дитиною у кабінеті і зачинитися.

За попередніми даними, під час стрілянини в школі загинули дев'ятеро людей, зокрема п'ятеро дітей. Чоловік, який напав на школу, застрелився в кабінеті на четвертому поверсі школи.

У пресслужбі МВС з Удмуртії підтвердили інформацію про те, що нападник застрелився. Також там уточнили кількість загиблих і постраждалих. Загинули – 13, поранення отримали – 21 людина. Попередньо всі загиблі діти – хлопчики.

Нагадаємо, що того дня у військкоматі Усть-Ілімська Іркутської області РФ чоловік розстріляв голову призовної комісії. За словами очевидців, перед тим, як відкрити стрілянину, Зінін сказав: «Зараз усі поїдемо додому».