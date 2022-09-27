Пропагандисти намагаються знайти «український слід» у теракті в російському місті Іжевськ

Російська влада і спецслужби через смерті дітей прагнуть відволікти увагу суспільства від протестів навколо мобілізації на війну проти України. Про це йдеться в аналізі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як повідомляється, 26 вересня у російському Іжевську у школі №88 відбулася стрілянина, жертвами якої стали 15 осіб, у тому числі 11 дітей. Російська пропаганда відразу взялась шукати «докази» причетності України.

Про те, що відповідальність за масове вбивство взяла на себе якась невідома до цього терористична організація із дивною як для українців назвою Russian Amoral Murder Portrait (RAMP) повідомив кремлівський Telegram-канал Readovka. Пропагандисти послалися на Telegram-канал RAMP 2.0, що нібито належить згаданій організації.

Повідомлення також розповсюдив канал пропагандиста Владіміра Соловйова та інші пропагандистські ресурси.

«Слідчий комітет РФ також «вийшов» на «нацистський слід» повідомивши про свастику на футболці стрільця. Очевидно, що згодом цей «слід» стане ще й «українським», бо це сталося з миттєвим «розслідуванням» вбивства пропагандистки Дар’ї Дугіної», – йдеться у звіті.

Російські силовики відзвітували, що застрелили 34-річного випускника цієї школи Артема Казанцева. Слідчі припускають, що тригером міг стати його рік народження (1988) і номер школи, адже число «88» у неонацистській субкультурі є закодованим привітанням Heil Hitler (H – восьма літера латинського алфавіту).

Підтримав вигідну для пропаганди версію і голова Удмуртії Олександр Бречалов. Він заявив, що Казанцев стояв на обліку у психдиспансері із діагнозом «недоумство» і можливо «дотримувався нацистської ідеології».

В Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки вважають, що черговий «вкид» про «українських нацистів» є абсурдним, але прогнозованим. А сам теракт має ознаки зрежисованого спецслужбами та є вигідними Кремлю.

«Згаданий Telegram-канал RAMP 2.0 є підозрілим: його було створено 28 липня, але перша публікація датована 7 вересня; всі публікації зроблено виключно російською, попри те, що канал є нібито «українським»«, – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, 26 вересня, у російському місті Іжевськ сталася стрілянина в школі №88. Стрілянина почалася під час уроку. Нападником є 34-річний місцевий мешканець Артем Казанцев. Він був випускником цієї школи.