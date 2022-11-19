Полонені визнають, що краще відразу здатися і не загинути в першому бою

Збройні сили України закликають мобілізованих мешканців окупованих територій не вірити ворожій пропаганді та зберегти своє життя, добровільно здавшись у полон. Адже краще вижити у полоні, ніж бути у ролі «гарматного м'яса» у російських окупантів.

У розпорядженні ZAXID.NET опинилися ексклюзивні кадри з полоненими солдатами так званої «армії «ДНР», які воювали на боці держави-агресора.

Зі слів полонених бойовиків можна зрозуміти, що окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО виключно як «гарматне м’ясо» для виявлення вогневих позицій ЗСУ. При цьому, росіяни на знищення відправляють «мобілізованих» мешканців та регулярну «армію» маріонеткових «ДНР» та «ЛНР», які для окупантів не становлять жодної цінності. Відтак, їх відправляють на першу лінію фактично на розстріл.

Тому, роблять висновок полонені, краще відразу здатися і не загинути в першому бою.

Своєю чергою українські військові також закликають людей, щоб вони приватно зверталися до своїх близьких на окупованій території і казали, що є можливість безпечно здатися в полон.

Нагадаємо, що раніше військові ЗСУ показали, як з допомогою спеціальних снарядів розкидають агітаційні листівки на ворожих позиціях у районі Бахмута. У цих листівках є нагадування про високі втрати росіян, заклик тверезо оцінити ситуацію та зберегти своє життя. Військові зазначають, що ці повідомлення спрямовані не лише на росіян, а й на місцевих жителів, яких окупанти змусили воювати проти України.

Безпечно здатися в полон, попередньо обговоривши умови з уповноваженими представниками українського командування, можна звернувшись за телефонами гарячої лінії державного проекту України «Хочу жити»: +38 066-580-34-98, +38 093-119-29-84 (цілодобово). Або ж скористатись чат-ботом «Хочу жить».