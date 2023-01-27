Денис Шмигаль розповів про наслідки останнього масованого ракетного удару росіян по Україні

Унаслідок тринадцятої масштабної ракетної атаки на енергетичні об’єкти України росіяни пошкодили п’ять високовольтних електропідстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну в п’ятницю, 27 січня.

«Цього разу головною ціллю ворога була високовольтна інфраструктура. Сили протиповітряної оборони збили більшість ракет. Проте маємо влучання в п’ять високовольтних підстанцій у центральному, південному та південно-західному регіонах», – сказав він.

Голова уряду додав, що цього тижня на засіданні «енергетичного Рамштайну» Україні вдалося домовитися про збільшення допомоги вітчизняній енергосистемі.

«Ми розуміємо, як пережити цю зиму, але вже готуємо план того, як відновлювати нашу енергосистему навесні та влітку. Ми говоримо не про тимчасові рішення, а про зміну підходів, будівництво та розвиток децентралізованої генерації, про якісну відбудову та захист мереж розподілу», – уточнив Шмигаль.

Нагадаємо, уночі 26 січня Росія атакувала Україну іранськими дронами, після чого зранку завдала тринадцятого масованого ракетного удару по енергосистемі за час війни. У Київській області воєнні злочинці влучили в енергетичний об’єкт. В Одеській області також були влучання у два об’єкти енергоінфраструктури, в області проблеми зі світлом.

Загарбники випустили 55 ракет, 47 з них збила ППО. Внаслідок російських повітряних атак 26 січня загинули 11 людей.