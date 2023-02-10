У п'ятницю, 10 лютого Повітряні сили ЗСУ збили 61 російську ракету із 71 випущених. Про це повідомили в командувані ПС ЗСУ.

Ворог завдав масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. З повітря ворог атакував вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська.

Із кораблів у Чорному морі – крилатими ракетами морського базування типу «Калібр». Станом на 11:30 противник здійснив 71 пуск крилатих ракет Х-101, Х-555, «Калібр» (в тому числі нічні пуски). 12 ракет збили на Західному напрямку.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 61 крилату ракету ворога та 5 дронів-камікадзе Shahed-136/131, про які повідомляли раніше.

У п’ятницю, 10 лютого, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. У шести областях сталися влучання в об'єкти теплової та гідрогенерації, а також високовольтної інфраструктури.

У багатьох регіонах ввели аварійні відключення. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Найскладніша ситуація в Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

Попередня мастабшна ракетна атака сталася 26 січня. Тоді російські злочинці випустили по Україні 55 ракет, 47 з них збили сили протиповітряної оборони.