Під час масованої ракетної атаки у п’ятницю, 10 лютого, дві російські крилаті ракети «Калібр» залетіли в повітряний простір Молдови та Румунії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Через інцидент МЗС Молдови викликає російського посла. Натомість у міноборони Румунії інформацію про російську ракету в їхньому повітряному просторі не підтверджує.

За його словами, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» перетнули держкордон України з Молдовою.

«Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії, після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав», – повідомив Валерій Залужний.

