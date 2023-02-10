Під час масованої ракетної атаки у п’ятницю, 10 лютого, дві російські крилаті ракети «Калібр» залетіли в повітряний простір Молдови та Румунії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Через інцидент МЗС Молдови викликає російського посла. Натомість у міноборони Румунії інформацію про російську ракету в їхньому повітряному просторі не підтверджує.

За його словами, 10 лютого, о 10:18 дві російські крилаті ракети «Калібр» перетнули держкордон України з Молдовою.

«Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії, після чого знову зайшли у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав», – повідомив Валерій Залужний.

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Ukrainian media reports that Russia fired a Kalibr cruise missile over the airspace of Romania before it hit a target in Western Ukraine 30 minutes ago. pic.twitter.com/c2YKuPJmSK — Visegrád 24 (@visegrad24) February 10, 2023

Ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Вранці 10 лютого Повітряні сили повідомили, що Росія вивела в Чорне море три ракетоносці, в тому числі один підводний човен.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі УП повідомив, що Україна мала змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому цього не зробили одразу.

У міноборони Молдови підтвердили, що виявили ракету, яка перетнула повітряний простір. Там додали, що міністерство «уважно стежить за ситуацією в регіоні і рішуче засуджує порушення». Глава МЗС Ніку Попеску розпорядився викликати посла Росії в Молдові Олега Васнецова через інцидент із ракетою.

Раніше на території Молдови вже падали уламки російської ракети, яку збивала українська ППО, зокрема в жовтні та грудні.

Натомість у міноборони Румунії не підтвердили інформацію про проліт російської ракети у повітряному просторі країни.

Зазначимо, що Румунія з 2004 року входить до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Раніше

Нагадаємо, що 10 лютого Росія здійснила нову масовану ракетну по всій території України. Відомо про влучання в об’єкти критичної інфраструктури, в деяких областях спрацювала ППО.