СБУ затримала депутатку однієї із селищних рад Вінницької області

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували на Вінниччині схему вимагання грошей у сімей українських захисників. Правоохоронці затримали депутатку, яка вимагала у дружини загиблого воїна ЗСУ хабар за демобілізацію сина. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомила СБУ.



«За результатами комплексних заходів затримано депутатку однієї із селищних рад Вінницької області, яка разом з місцевим адвокатом та його спільником вимагали гроші з родини загиблого воїна ЗСУ», – йдеться у повідомленні.



Депутатка та адвокат за гроші обіцяли дружині загиблого воїна пришвидшити процедуру демобілізації її сина, який разом із батьком воював на фронті. У разі відмови платити вони погрожували їй навпаки перешкоджати.



Слідчі з’ясували, що зловмисники обрали собі жертву, дізнавшись про отримання нею компенсації за втрату на полі бою свого чоловіка. Вони намагалися отримати відсоток від загальної суми, який згодом планували розподілити між собою.



Наразі всім трьом фігурантам справи повідомили про підозру, їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 27 березня у Чернівцях працівники Служби безпеки затримали банду, члени якої вибивали гроші із мобілізованих і важкохворих.