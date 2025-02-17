Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали у Миколаєві військового районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який разом зі спільником вимагав гроші з мобілізованих. Про це у понеділок, 17 лютого, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідства, співробітник ТЦК та його цивільний спільник вимагали 4,5 тис. доларів у родичів мобілізованих. За гроші вони обіцяли вплинути посадовців ТЦК та відпустити військовозобов’язаного додому.

Співробітники ДБР затримали працівника ТЦК та його спільника під час одержання хабаря від родичів мобілізованого, який вже долучися до ЗСУ.

«Про те, що з його родини вимагали гроші він дізнався тільки після затримання учасників оборудки», – розповіли у ДБР.

Затриманим оголосили підозри в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі. Незабаром суд обере для них запобіжні заходи.

Нагадаємо, наприкінці січня на Одещині затримали 24-річного співробітника районного ТЦК та СП, який продавав ухилянтам бланки повісток. За таку послугу він вимагав з військовозобов’язаних 1 тис. доларів.