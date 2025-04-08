Дзвін може бути викраденим з України

У Литві митники затримали чоловіка, який намагався незаконно провести до Молдови церковний дзвін, присвячений митрополиту Київському та всієї Русі святителя Петра Могили. Спроба вивезення відбулася на прохання патріарха Кіріла, повідомили у пресслужбі литовської митниці 7 квітня.

За даними митників, громадянина Молдови, який намагався провезти через кордон дзвін, затримали ще в березні. Під час митного контролю автомобіля правоохоронці виявили захований під мішками церковний дзвін.

На 260-кілограмовому дзвоні зафіксували написи, присвячені православному святому XVII століття, митрополиту Київського і всієї Русі святителя Петру Могилі.

«Водій не зміг надати жодних документів про походження та право власності дзвону, сказавши, що не знав, що такі документи потрібні. Підозрюючи, що це може бути об’єкт культурної спадщини, ймовірно викрадений на території України, а також порушення санкцій, а також з метою встановлення коду та вартості товару, митники вилучили дзвін», – повідомили у пресслужбі митниці.

Контрабандист зізнався, що планував перевезти дзвін з російського міста Подольська через Білорусь та Литву на територію Молдови. За його словами, про це його попросили патріархи Кіріл та Миколай.

Наразі церковний дзвін передали для оцінки фахівцям охорони культурної спадщини.

Зазначимо, за даними ГУР, станом на березень 2025 року, росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій України майже тисячу археологічних цінностей, які перебували у музеях чи були виявлені під час розкопок. Втім, реальна цифра може бути значно більшою.