Росіяни проводять розкопки у Криму та вивозять звідти артефакти

Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій України майже тисячу археологічних цінностей, які перебували у музеях чи були виявлені під час розкопок. Понад 160 із них вивезли з Криму, повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у понеділок, 24 березня.

Розвідники встановили особи 14 російських музейників, які допомагають викрадати українські культурні цінності та поширюють пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Загалом до списку ГУР, в який занесені викрадачі української культурної спадщини, увійшли вже 260 фізичних та 45 юридичних осіб.

Серед причетних до розкрадань артефактів є директорка «Всеросійського історико-етнографічного музею» Іріна Жукова, яка у 2024 році організувала пропагандистську виставку про нібито «історичний зв’язок Донбасу з Росією» на тимчасово окупованій Луганщині, а також директор «Музею великої вітчизняної війни» Алєксандр Школьнік. Зазначається, що на базі музею Школьніка проводили навчання для музейників з тимчасово окупованого Донецька про просування російської версії історії серед відвідувачів музеїв.

«До списку "викрадачів спадщини" внесено також голову служби зовнішньої розвідки РФ Сєргєя Наришкіна, очолювані ним фонд "Історія Вітчизни" та російське історичне товариство, що має 7 філій на тимчасово окупованих територіях України», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Розвідка повідомила, що росіяни також проводять археологічні розкопки на ТОТ України, викрадаючи об’єкти культурної спадщини як з музеїв, так і з місць досліджень. Загалом проєкт War&Sanctions підрахував щонайменше 996 об’єктів, які росіяни викрали в окупації.

Щонайменше 164 з них окупанти вкрали на території Криму. За даними ГУР, археологічні об’єкти викрали під час розкопок античних міст «Німфей» і «Пантікапей».