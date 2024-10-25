Інформацію про протиправні дії російського архелога в Криму передадуть Інтерполу

Українські правоохоронці склали першу підозру російському археологу за злочин проти української культурної спадщини в окупованому Криму. Про це 24 жовтня повідомила народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

Народна депутатка наголосила, що незаконні археологічні розкопки на території Криму є частиною злочинної діяльності Росії проти української культурної спадщини. Усі випадки таких протиправних розкопок українські спецслужби документують в межах окремих кримінальних проваджень.

«Наразі встановлено, що лише на одному об’єкті археологічної спадщини, у період з 2014-2019 років, визначено збитків на суму понад 200 млн грн», – розповіла Євгенія Кравчук.

Депутатка також повідомила про успіхи в питанні притягнення до відповідальності російських науковців-археологів.

«В одному з проваджень складено підозру у вчиненні злочину проти культурної спадщини України російському “археологу”, який нищить культурну спадщину та самобутність України та українського народу! Окрім правосуддя це означає, що інформація про злочини буде поширена через Інтерпол іноземним правоохоронцям і таким “науковцям” можна забути про виїзди на семінари й виставки за кордон», – пояснила Кравчук.

Нагадаємо, у травні 2024 року українські активісти оприлюднили листування кримських колаборантів, причетних до нищення Ханського палацу в Бахчисараї.